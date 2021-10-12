Meteoroloji ve İBB’den kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun yarın gelecek sağanak yağışla ilgili vatandaşları uyardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz’in doğusu, İç Anadolu’nun kuzeyi, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun doğusunun bölgesinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Güney Ege, Trakya ile Kocaeli, Sakarya ve Düzce’nin kıyı kesimleri, Zonguldak çevreleri ve Adana'nın kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Sıcaklıklar 4-6 derece azalacak

Hava sıcaklığının batı kesimlerde 4 ila 6 derece azalarak yer yer mevsim normallerinin altına düşeceği, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji’nin kuvvetli yağış ve rüzgar uyarılarında ise şöyle denildi:

- Yağışların Edirne, Kırklareli, Tekirdağ’ın iç kesimleri, Çanakkale’nin güney, Balıkesir'in batı ilçeleri ile İzmir’in güneyi, Aydın ve Muğla çevreleri, Kocaeli, Sakarya, Düzce’nin kıyı kesimleri, Zonguldak çevreleri ve Adana'nın kuzey kesimlerinde kuvvetli (30-60 kg/m²) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, hortum oluşma riski ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Güney Ege ile Batı Akdeniz'in batısı, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Batı Akdeniz'in batısı ve Antalya’nın doğusunda kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde (50-80 km/sa) beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İBB: Sağanak bekleniyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun, sosyal medya hesabından “İstanbul'da hava sıcaklığının 6 derece birden azalmasıyla birlikte Çarşamba (yarın) öğle saatlerine kadar aralıklarla sağanak yer yer kuvvetli yağış beklenmekte olup, İBB ve İSKİ'ye bağlı ekipler görev başında olacaktır. Olağanüstü durumlarda ALO 153'ten bize ulaşabilirsiniz” mesajını paylaştı.