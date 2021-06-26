Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Şen: Yazın öğle saatlerinde dışarı çıkılmamalı, ısı çarpması durumunda kesinlikle soğuk duşa girilmemeli

İstanbul Teknik Üniversitesi, Uçak Ve Uzay Bilimleri Fakültesi, Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Orhan Şen, yaz aylarında sıcaklıkların artmasıyla ısı çarpması ve güneş çarpması konusunda uyardı. Isı çarpması durumunda kesinlikle soğuk duşa girilmemesi gerektiği ifade ede Şen, "Isıdan korunmak için bol ve beyaz giysiler giymemiz şart. Güneş gözlüğü ve şapka takmamız lazım. Saat 10.00 ile 16.00 arasında sokağa çıkmamamız lazım. Özellikle 70 yaş üzeri kişilerin dikkat etmesi lazım" uyarılarında bulundu.

CNN Türk canlı yayınına katılan Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul’da bugün hava sıcaklığının 30 derece civarında olduğunu belirterek “30 derece temmuz ve ağustos ayının normal sıcaklığıdır. Bundan önce hep 22-23 derece civarında geçtiği için bu sıcaklıklar bize fazla geliyor. Neden fazla hissediyoruz bu sıcaklıkları? Çünkü nem fazla. İstanbul'da yüzde 70'ler civarında bir nem var. Bizim hissettiğimiz sıcaklık daha da artacak. 30 dereceyi 36 olarak hissedeceğiz. Bu durumda biz sıkıntı duymaya başlayacağız ve ısı çarpması meydana gelebilir” dedi.

Isı çarpmasını anlatan Şen, Terlemek isteyeceğiz fakat üzerimizdeki nem fazla olduğu için vücut terleyemeyecek ve sıkıntı olacak. Buna ısı çarpması diyoruz. Isı çarpması genellikle baş dönmesiyle, bayılmayla, tansiyon düşmesiyle meydana gelir. Bu gibi durumlarda yapmamız gereken tek şey ısı çarpmasına maruz kalmış kişiyi serin bir yere yatırmak ve koltuk altı çevrelerine soğuk bezle sıcaklığı düşürmeye çalışmak. Kesinlikle soğuk duşa sokmayacaksınız, ayran ve sıvı tüketilmesi gerekiyor” uyarısında bulundu.

Yazın, beyaz ve açık renk bol kıyafetler giyilmesini, güneş gözlüğü ile şapka takılmasını öneren Şen, Saat 10.00 ile 16.00 arasında sokağa çıkmamamız lazım. Özellikle 70 yaş üzeri kişilerin dikkat etmesi lazım" dedi.

Güneş çarpmasının kansere yol açabileceğini söyleyen Prof. Dr. Şen, güneşlenenlerin, 30 ya da 50 faktörlü güneş kremlerini tercih etmesini önererek, “Benim tavsiyem güneş altına yatmasınlar, şemsiye altında kalsınlar” dedi.