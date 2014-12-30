Meteoroloji uyardı: Tam fırtına geliyor!

Kuzey Ege ve Marmara’da saatteki hızı 80 kilometreye kadar ulaşan lodos, deniz ve hava ulaşımını olumsuz yönde etkilerken yetkililer, Batı Karadeniz, Marmara ve Kuzey Ege’ye bugün için de ‘tam fırtına’ uyarısı yaptı.

Çanakkale’de denizlerdeki dalga boyunun 4 metreyi bulması üzerine Gökçeada ve Bozcaada ile Gelibolu-Lapseki hattındaki seferler durduruldu.

Deniz ulaşımı durdu

Doğan Haber Ajansı’nda yer alan habere göre, Marmara’da hızı saatte 70 kilometreye ulaşan şiddetli lodos nedeniyle İDO 12 seferini iptal etti. Bursa’da da Yıldırım ve Osmangazi ilçelerinde lodosun etkisiyle sobaların bacalarından çıkamayıp evlere sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 27 kişi hastanelik oldu. THY de fırtına nedeniyle iç hatlar ve dış hatlarda bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

İstanbul’da da lodos fırtınası hayatı felç etti. Bazı vapur seferleri iptal olurken, Bakırköy’de 10 metrelik ağaç Mehmet Sönmez’in aracının önüne düştü. İtfaiye ağacı motorlu testereyle keserek yolu açtı. Kadıköy’de ise Söğütlüçeşme üstgeçidinin demir korkulukları, şiddetli rüzgârın etkisiyle alt yola düştü. 2 araçta hasar oluştu.

İBB’den kar alarmı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) dün kar alarmı verdi. İBB açıklamasına göre, İstanbul’da bugün öğleden sonra hava sıcaklığı hissedilir derecede azalacak, yağış karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacak.

Olumsuz hava şartlarının hüküm sürdüğü yollarda dün trafik kazaların da 5 kişi öldü, 3’ü ağır 97 kişi yaralandı.