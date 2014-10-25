Meteoroloji uyardı: Son 30 yılın en yüksek yağışı bekleniyor

Meteoroloji, bu gece başlayacak şiddetli yağışların Marmara ve Ege'de fırtınaya dönüşeceğini, İstanbul'a Pazartesi günü son 30 yılın en yüksek yağış miktarının düşeceğini açıkladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara Bölgesi ve Ege Bölgesi'nde sel ve su baskınına sebep olabilecek yağışların beklendiğini açıkladı.

Bu gece saatlerinden itibaren şiddetini artıracak beklenen yağışların, yarın Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale ve Balıkesir'in kuzeyinde yerel olarak metrekareye 76-100 kilogram arasında olacağı belirtildi. Yarın Muğla civarında da metrekareye 76-100 kilogram arasında yağış beklendiği açıklandı.

Marmara'daki 5 ilde metrekaraye

76-100 kg yağış bekleniyor

Akşam saatleri itibariyle Marmara'nın güneyinde başlayacak olan yağışların, bu gece saatlerinden itibaren şiddetini artıracağı ve yarın Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale ve Balıkesir'in kuzeyinde yerel olarak metrekareye 76-100 kilogram arasında olacağı belirtildi. Yağışların İstanbul , Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Bilecik, Balıkesir, Çanakkale de yerel olarak kuvvetli olacağının beklendiği açıkladı.

Pazartesi gecesi rekor yağışlar bekleniyor

Pazar günü ise bölge genelinde devam edecek olan yağışların İstanbul, Kırklareli, Kocaeli, Yalova, Bursa, Balıkesir ve Tekirdağ'ın doğusunda, Pazartesi günü ise İstanbul'un Anadolu Yakası, Balıkesir, Bursa, Yalova, Kocaeli ve Sakarya'da kuvvetli olmasının beklendiği, Pazartesi gece saatlerinde ise bu bölgelere yerel olarak metrekareye toplam olarak 100-200 kilogram civarında yağış düşmesi beklendiğini açıklandı.

Muğla'da yarın şiddetli yağış bekleniyor

Akşam saatleri itibariyle İzmir, Aydın ve Muğla'nın kıyısında etkisini artıracak yağışların; yarın İzmir, Aydın, Manisa, Denizli, Afyonkarahisar, Uşak ve Kütahya'da yerel olarak kuvvetli olacağı metrekareye 21-50 kilogram yağış düşeceği belirtildi. Ayrıca yarın Muğla civarlarına metrekareye 76-100 kilogram arasında yağış olmasının beklendiği belirtildi.

Vatandaşların dikkatli olması istendi

Yaşanabilecek sel ve su baskınlarına karşı vatandaşların ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Yalova'ya 1981 yılında metrekareye 181,9 kg yağış

Meteoroloji'nin Pazartesi gece saatlerinde İstanbul'un Anadolu Yakası, Balıkesir, Bursa, Yalova, Kocaeli ve Sakarya'da yerel olarak metrekareye toplam 100-200 kilogram civarında yağış düşmesinin beklendiğini açıkladı.

Açıklanan illerde bugüne kadar olan yağış rekorları ise şöyle:

İstanbul'a 1985 yılında metrekareye 125.5 kilogram,

Balıkesir'e 2004 yılında metrekareye 126.8 kilogram,

Yalova'ya 1981 yılında metrekareye 181.9 kilogram,

Bursa'ya 2010 yılında metrekareye 114.4 kilogram,

Kocaeli'ye 2001 yılında metrekareye 125.8 kilogram,

Sakarya'ya 1999 yılında metrekareye 127.7 kilogram yağış düşmüştü.