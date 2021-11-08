Meteoroloji uyardı: Sıcaklıklar 12 derece düşecek

Çarşamba gününden itibaren soğuk hava dalgası geliyor. Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre, Karadeniz üzerinden gelmesi beklenen soğuk havayla birlikte çarşamba gününden itibaren hava sıcaklıkları 6-12 derece düşecek.

Pastırma yazının ardından soğuk hava dalgası geliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklama göre ülke genelinde hava sıcaklıkları çarşamba gününden itibaren 6-12 derece düşecek.

Açıklamada, mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, Karadeniz üzerinden gelmesi beklenen soğuk havayla birlikte hissedilir derecede azalacağı belirtildi.

Sıcaklıkların kuzey, iç ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin altına, güney ve batı kesimlerde mevsim normalleri civarına ineceği tahmin ediliyor.

3 günlük hava tahmini

Meteoroloji'nin tahminlerine göre ülke genelinde üç günlük hava raporu şöyle:

Yarın: Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra Marmara’nın kuzey ve doğusu, Batı Karadeniz ile Samsun çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzey ve iç kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

Çarşamba: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Karadeniz, İç Anadolu’nun kuzeydoğusu, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu’nun kuzeydoğusunun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeyinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek yağışların; Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli yağmur ve sağanak, 800 metre üzeri yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda yer yer kuvvetli kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın; Kuzey Ege, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun batısı ve Akdeniz Bölgesi’nin iç kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Perşembe: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun doğusu ile Sinop, Samsun, Tokat ve Siirt çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Cuma ve cumartesi günleri ülke genelinde önemli bir yağış beklenmiyor.

Meteoroloji'den uyarı

Meteoroloji açıklamasında "Ülkeyi etkilemesi beklenen soğuk hava dalgası ve kuzeydoğu kesimlerde görülmesi beklenen kuvvetli yağışların oluşturabileceği olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yayınlayacağı güncel tahmin ve uyarıları takip etmeleri önem arz etmektedir" uyarısında bulundu.