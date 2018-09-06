T24 LogoT24 Logo
Gündem

Meteoroloji uyardı: Sarıyer'de sel riski bulunmaktadır

İstanbul, (DHA) - METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü, Sarıyer'de sel riski olduğunu belirterek, vatandaşları hazırlıklı ve dikkatli olmaları konusunda uyardı

06 Eylül 2018 12:46

İstanbul, (DHA) - METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü, Sarıyer\'de sel riski olduğunu belirterek, vatandaşları hazırlıklı ve dikkatli olmaları konusunda uyardı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü\'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: Son radar ve uydu görüntüleri ve gerçekleşen yağışlar dikkate alındığında İstanbul\'un Sarıyer ilçesinde sel riski bulunmaktadır. Söz konusu ilçede; köprü, menfez v.b. yapılarda, derelerin yan kollarının birleşim yerlerinde ve akış güvenliğinin kritik  olduğu noktalarda meydana gelebilecek taşkınlara karşı vatandaşlarımızın, ilgili kurum ve kuruluşların hazırlıklı ve dikkatli olması önem arz etmektedir\" denildi. 


 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DHAMETEOROLOJİ Genel Müdürlüğü SarıyerMeteoroloji Genel MüdürlüğüSonSarıyerSöz
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24