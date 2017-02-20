Meteoroloji uyardı; sağanak yağış geliyor

Marmara, Ege, Batı Karadeniz ile Ankara ve Eskişehir çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Sabah ilk saatlerde Çanakkale çevreleri, Edirne'nin güneyi ile Balıkesir'in batı kıyılarında kuvvetli olması bekleniyor.

Hürriyet'te yer alan habere göre; Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, sıcaklıklar batı bölgelerde mevsin normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normallerinde seyredecek.

Salı günü yağışlar yurdun batı ve iç kesimlerde aralıklarla devam edecek. Yağışlar Ege bölgesinde, batı Akdeniz'de, İç Anadolu'nun kuzey kesimlerinde yağmur şeklinde görülecek. Yağışlar iç kesimlerde hafif şiddetli olacak.

Çarşamba günü kuzey yeni bir soğuk hava dalgasının gelmesi bekleniyor. Sıcaklıklarda düşüş beklenmiyor ancak yağışlar etkili olacak.

Yağışların Marmara'nın doğusu, Karadeniz bölgesinin genelinde, İç Anadolu'nun kuzeydoğusunda, Doğu Anadolu'nun kuzey kesimlerinde etkili olması tahmin ediliyor.

Yozgat çevrelerinde karla karışık yağmur, Sivas'tan itibaren Doğu Anadolu'nun kuzey kesimlerimde ise kar yağışı bekleniyor.

İstanbul'da da çarşamba günü yağışlar etkili olmaya devam edecek. Yağışların özellikle kuzey ilçelerde kendini göstermesi bekleniyor. Ankara'da bugün, yarın ve çarşamba günü yağışlar etkili olacak.

Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel'in aktardığı bilgilere göre ise, hafta boyunca sıcaklıklar mevsim normellerinde, bazı illerde mevsim normallerinin birkaç derece üstünde seyredecek.

Öztel, orta vadeli tahminlere göre, Şubat ayının son haftasında İstanbul dahil birçok ilde yeni bir yağışlı ve soğuk hava dalgasının etkili olabileceğini söyledi.