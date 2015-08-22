Meteoroloji uyardı, sağanak yağış geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tahminlerine göre bugün Marmara, Batı Karadeniz’in batısı ve İç Anadolu yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek.
Yağışların İstanbul, Kocaeli, Yalova, Sakarya, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı kuzeybatı kesimlerde 1 ila 3 derece azalacak.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 34
İstanbul: Parçalı bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların öğleden sonra ve akşam saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor) 30
İzmir: Parçalı ve az bulutlu 32
Adana: Parçalı ve az bulutlu 34
Antalya: Az bulutlu ve açık 31
Samsun: Parçalı bulutlu 29
Trabzon: Parçalı bulutlu, doğu ilçeleri sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 29
Erzurum: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğleden sonra kuzey kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 40