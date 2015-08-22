Meteoroloji uyardı, sağanak yağış geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tahminlerine göre bugün Marmara, Batı Karadeniz’in batısı ve İç Anadolu yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek.

Yağışların İstanbul, Kocaeli, Yalova, Sakarya, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı kuzeybatı kesimlerde 1 ila 3 derece azalacak.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 34

İstanbul: Parçalı bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların öğleden sonra ve akşam saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor) 30

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 32

Adana: Parçalı ve az bulutlu 34

Antalya: Az bulutlu ve açık 31

Samsun: Parçalı bulutlu 29

Trabzon: Parçalı bulutlu, doğu ilçeleri sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 29

Erzurum: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğleden sonra kuzey kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 40