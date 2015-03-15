Meteoroloji uyardı; sağanak yağış geliyor

Meteoroloji'den yapılan son tahminlere göre, İstanbul'da gece saatlerine kadar aralıklı yağış bekleniyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Ardahan, Erzincan ve Sivas çevrelerinde karla karışık yağmur ve yükseklerinde yer yer kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Doğu Anadolu'nun doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.



Hava sıcaklığı kuzey ve iç kesimlerinde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.



Rüzgar, Genellikle güney ve batı, batı bölgeler ile zamanla güneydoğu kesimlerde kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Ege kıyıları ile Çanakkale ve Bartın çevrelerinde yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.



Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:



Ankara: Parçalı çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yağmur ve sağanak yağışlı 11

İstanbul: Çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı 10

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu 12

Adana: Parçalı çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 20

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu 17

Konya: Parçalı çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yağmur ve sağanak yağışlı 11

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı 10

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı, sabah saatlerinde sisli 10

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif yağmurlu 6

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı 15