Meteoroloji uyardı: Sağanak ve kar geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 5 günlük hava durumu raporunu sosyal medya hesabından paylaştı.

Buna göre; pazar günü hava sıcaklıklarının ülke genelinde artarak mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Salı günü başlıyor

Pazartesi gününden itibarense ülke genelinde sağanak yağış ve kar etkili olacak. Meteorolojiye göre, Pazartesi günü orta Anadolu ve Güney Doğu Anadolu’nun bir bölümü hariç ülke genelinde sağanak yağış bekleniyor.

Pazartesi günü kar yağışı beklenen iller ise şöyle; Erzurum, Erzincan, Ardahan, Muş, Bitlis, Van, Ağrı, Kars, Bingöl ve Hakkari.

Salı günü Akdeniz bölgesi ile Güney Doğu Anadolu’da çok kuvvetli yağış beklenirken bir çok ilde de sağanak yağış etkili olacak.

Salı günü kar yağışının etkili olacağı iller ise şöyle; Iğdır, Ağrı, Erzincan, Bingöl, Muş, Hakkari, Van, Erzurum, Kars, Bitlis.

Çarşamba ve perşembe sağanak bekleniyor

Çarşamba günü, Karadeniz bölgesi hariç tüm illerde sağanak yağışı bekleniyor. Kar yağışı beklenen iller ise; Muş, Erzurum, Erzincan, Ağrı, Bitlis, Hakkari, Van.

Perşembe günü İstanbul, Edirne Ankara, İzmir başta olmak üzere birçok ilde sağanak bekleniyor. Perşembe günü kar yağışı beklenen iller ise şöyle;

Ardahan, Hakkari, Kütahya, Sivas, Erzincan, Bayburt, Uşak, Eskişehir, Afyonkarahisar, Yozgat, Niğde, Erzurum, Muş, Bitlis, Kars, Van, Ağrı.