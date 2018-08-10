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Meteoroloji uyardı: Rize ve Artvin'deki şiddetli yağışlara dikkat

Muhammed KILIÇ/ANKARA, (DHA) - METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü, Rize'nin doğu ilçeleri ile Artvin'in kıyı ilçelerinde sabah saatlerine kadar gökgürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu

10 Ağustos 2018 05:06

Muhammed KILIÇ/ANKARA, (DHA) - METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü, Rize\'nin doğu ilçeleri ile Artvin\'in kıyı ilçelerinde sabah saatlerine kadar gökgürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu. Vatandaşların ani sel, su baskını ve heyelan tehlikesi gibi olumsuzluklara karşı hazırlıklı olmaları istendi.
Meteoroloji tarafından yayınlanan hava tahmin raporlarına göre, Rize\'nin Ardeşen ve Fındıklı ilçeleri ile Artvin merkez, Hopa ve Borçka ilçelerinde sabah saatlerine kadar kuvvetli sağanak yağışlar görüleceği bildirildi. Sağanak yağışlar nedeniyle metrekareye 76 ila 100 kilogram yağış bırakacağı kaydedildi. Yağışlar nedeniyle ani sel, su baskını ve heyelan tehlikesi olabileceği ifade edilen açıklamada, vatandaşların tüm olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

 

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