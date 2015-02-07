Meteoroloji uyardı; pazartesiden itibaren kar geliyor

Pazartesi gününden itibaren İstanbul'da karla karışık yağmur sonrasında ise yoğun kar yağışı bekleniyor. Özellikle Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli ve Adıyaman için yoğun kar yağışı uyarısında bulunan yetkililer Muğla, Konya, Antalya, Isparta, Hatay kıyıları, Osmaniye, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Diyarbakır'da ise havaların yağışlı geçeceğini açıkladı.

İstanbul'da bugün 10 derece olan hava sıcaklığı, pazar günü 7 dereceye düşecek. Pazartesi günü karla karışık yağmurla birlikte sıcaklık 5 dereceye daha düşecek. Salı ve çarşamba gününden itibaren yoğun kar yağışı görüleceği şehirde sıcaklıklar 1 derece hissedilecek.

Uludağ'da tatilci yoğunluğu

Uludağ'da tatilci yoğunluğu - Kent merkezinden Uludağ'a normal koşullarda 40-45 dakika süren karayoluyla ulaşım, yoğunluk nedeniyle yaklaşık 2 saat sürüyor (Fotoğraflı) BURSA (AA) - Kayak ve kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ'da, ilk ve orta dereceli okullarda yarıyıl tatilinin bitmesine bir gün kala tatilci yoğunluğu yaşanıyor.

Kent merkezi ile Uludağ arasındaki karayolunda, özellikle günübirlik tatilcilerin araçları ve tur otobüsleri nedeniyle uzun kuyruklar oluştu. Hafta sonunu fırsat bilerek Uludağ'a gelen vatandaşlar, adeta İstanbul trafiğini aratmayan görüntülerle karşılaştı. Normal koşullarda 40-45 dakika olan kent merkezinden "oteller bölgesi"ne karayoluyla ulaşım yaklaşık 2 saat sürüyor. Zorlu bir yolculuğun ardından "oteller bölgesi"ne çıkan tatilciler, telesiyeje binip kayak yapıyor. Meteoroloji verilerine göre, Uludağ'da kar kalınlığı 1 metre 45 santimetre, hava sıcaklığı ise sıfır derece ölçüldü. Bölgede kar yağışının yarın akşam başlayıp 4-5 gün sürmesi bekleniyor. Muhabir: Miraç KayaYayınlayan: Sedat Gök 11:50 07/02/15 "

5 il için ayrı uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 il için ayrı bir uyarıda bulundu. Buna göre, 8-9 Şubat tarihlerinde Malatya’nın 6 ilçesinde yoğun kar yağışının beklendiği belirtildi. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Elazığ Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi’nden yapılan açıklamada, 8 ve 9 Şubat tarihleri arasında Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli ve Adıyaman bölgelerinde kuvvetli kar yağışı beklendiği bildirildi.

5 günlük hava durumu

Uyarıda, Malatya’nın Kuzey ve Güney kesimlerinde yer alan Darende, Hekimhan, Kuluncak, Arapgir, Doğanşehir ve Arguvan ilçelerinde de belirtilen tareihlerde yer yer yoğun kar yağışının meydana geleceğinin tahmin edildiği belirtilerek, oluşabilecek her türlü olumsuzluklara karşı vatandaşların ve kurumların önlem almaları istendi.

Başkent'te eksi 2 derece hissedilecek

Ankara'da ise pazartesi gününden itibaren sıcaklıklar kar yağışıyla birlike 5 derece birden düşecek. Kar yağışının salı ve çarşamba günü de etkili olacağı Başkent'te sıcaklıklar eksi 2 dereceye kadar düşecek.

Yoğun yağış uyarısı

Yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara'nın güney ve doğusu, Karadeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Muğla, Konya, Antalya'nın batısı, Isparta, Hatay kıyıları, Osmaniye, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Diyarbakır çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, akşam saatlerinden itibaren Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Kayseri ve Sivas çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah saatlerinde Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile İç Anadolu'nun kuzeydoğusunda buzlanma ve don olayı, iç ve doğu bölgelerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

8 derece birden düşecek

Hava sıcaklığının; Marmara başta olmak üzere batı bölgelerde 4 ila 8 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise, genellikle güney ve güneydoğu, Marmara, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Güney Ege Kıyıları, Batı Akdeniz'in batısı ile Batı ve Orta Karadeniz kıyılarında yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.