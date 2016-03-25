Meteoroloji uyardı: Mart yine kapıdan baktırıyor

Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre, yurdun büyük bölümünde yağmur ve şiddetli sağanak, Ege ve Batı Akdeniz kıyılarında ise yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde görülecek yağışların, Marmara'nın güney ve doğusu, Kıyı Ege ile Düzce, Bolu, Manisa ve Osmaniye çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Hürriyet’in Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığı verilere göre, hava sıcaklığının kuzey kesimlerde hissedilir derecede (6 ila 10 derece), diğer yerlerde 2 ila 4 derece olmak üzere, yurt genelinde azalacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle güney ve güneybatı, Marmara, Karadeniz kıyıları ile zamanla Kıyı Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu'nun doğusu, İç Ege ile zamanla Marmara'nın batısı ve kıyı Ege'de kuvvetli(40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı 13

İstanbul: Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların ilk saatler ile gece saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. 11

İzmir: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. 18

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, zamanla aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 22

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, zamanla aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 19

Samsun: Çok bulutlu, zamanla aralıklı sağanak yağışlı 16

Trabzon: Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı 21

Erzurum: Çok bulutlu, zamanla aralıklı yağmurlu 10

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı 19