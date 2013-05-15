Meteoroloji uyardı: Kuvvetli yağışlara dikkat!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre, ülkenin büyük bir bölümünde aralıklarla görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların; sabah saatlerinde Kocaeli ve Sakarya, öğle saatlerinde Diyarbakır, Mardin, Şanlıurfa, Elazığ ve Kocaeli çevreleri ile Sakarya'nın kuzey ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Hava Sıcaklığı: Önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında, iç ve doğu kesimlerde yer yer altında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgâr: Doğuda güney ve güneybatı, batıda kuzey ve batı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, yağış anında yer yer kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.



Uyarılar



Yağışların; sabah saatlerinde Kocaeli ve Sakarya, öğle saatlerinde Diyarbakır, Mardin, Şanlıurfa, Elazığ ve Kocaeli çevreleri ile Sakarya'nın kuzey ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (lokal su baskını, taşkın, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, hortum, vb.) ilgililerin ve vatandaşların tedbirli ve dikkatli olmaları gerekmektedir.



Bölgelere göre hava durumu



MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu ile ilk saatlerde Balıkesir çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

BURSA Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 22

EDİRNE Parçalı ve çok bulutlu 27

İSTANBUL Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde il geneli ile öğle saatlerinde Anadolu yakası sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 21

KIRKLARELI Parçalı ve çok bulutlu 26



EGE

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde Kütahya, Uşak ve Afyonkarahisar çevrelerinin, öğle saatlerinde Denizli çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 20

İZMİR Parçalı ve çok bulutlu 25

KÜTAHYA Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 18

MUĞLA Parçalı ve çok bulutlu 23



AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde bölge geneli ile akşam saatlerinde Isparta çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif olmak üzere akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25

ALANYA Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24

ANTALYA Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23

HATAY Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23



İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 19

ÇANKIRI Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 21

ESKİŞEHİR Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 19

KONYA Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 18



BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 18

DÜZCE Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 20

KASTAMONU Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 18

ZONGULDAK Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 18



ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ORDU Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 19

RİZE Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 21

SAMSUN Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 18

TRABZON Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 19



DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinde Elazığ çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor

ERZİNCAN Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 20

ERZURUM Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 16

MALATYA Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 18

VAN Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 15



GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinde Diyarbakır, Mardin ve Şanlıurfa çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

DİYARBAKIR Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. 18

GAZİANTEP Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 20

KİLİS Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 22

ŞANLIURFA Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. 21