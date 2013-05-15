Meteoroloji uyardı: Kuvvetli yağışlara dikkat!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre, ülkenin büyük bir bölümünde aralıklarla görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların; sabah saatlerinde Kocaeli ve Sakarya, öğle saatlerinde Diyarbakır, Mardin, Şanlıurfa, Elazığ ve Kocaeli çevreleri ile Sakarya'nın kuzey ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
Hava Sıcaklığı: Önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında, iç ve doğu kesimlerde yer yer altında seyredeceği tahmin ediliyor.
Rüzgâr: Doğuda güney ve güneybatı, batıda kuzey ve batı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, yağış anında yer yer kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.
Uyarılar
Yağışların; sabah saatlerinde Kocaeli ve Sakarya, öğle saatlerinde Diyarbakır, Mardin, Şanlıurfa, Elazığ ve Kocaeli çevreleri ile Sakarya'nın kuzey ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (lokal su baskını, taşkın, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, hortum, vb.) ilgililerin ve vatandaşların tedbirli ve dikkatli olmaları gerekmektedir.
Bölgelere göre hava durumu
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu ile ilk saatlerde Balıkesir çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
BURSA Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 22
EDİRNE Parçalı ve çok bulutlu 27
İSTANBUL Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde il geneli ile öğle saatlerinde Anadolu yakası sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 21
KIRKLARELI Parçalı ve çok bulutlu 26
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde Kütahya, Uşak ve Afyonkarahisar çevrelerinin, öğle saatlerinde Denizli çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 20
İZMİR Parçalı ve çok bulutlu 25
KÜTAHYA Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 18
MUĞLA Parçalı ve çok bulutlu 23
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde bölge geneli ile akşam saatlerinde Isparta çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif olmak üzere akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25
ALANYA Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24
ANTALYA Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23
HATAY Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 19
ÇANKIRI Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 21
ESKİŞEHİR Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 19
KONYA Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 18
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 18
DÜZCE Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 20
KASTAMONU Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 18
ZONGULDAK Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 18
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ORDU Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 19
RİZE Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 21
SAMSUN Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 18
TRABZON Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 19
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinde Elazığ çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor
ERZİNCAN Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 20
ERZURUM Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 16
MALATYA Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 18
VAN Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 15
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinde Diyarbakır, Mardin ve Şanlıurfa çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
DİYARBAKIR Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. 18
GAZİANTEP Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 20
KİLİS Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 22
ŞANLIURFA Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. 21