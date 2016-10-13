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Yaşam

Meteoroloji uyardı; kuvvetli yağışlar geliyor

İstanbul'da bugün aralıklı sağanak yağış görülebilir

13 Ekim 2016 14:44

Sıcaklıkların kuzey, iç ve doğu kesimlerde 8 derece azalması bekleniyor. Yarın ve cum.artesi günü bazı illerde kuvvetli yağışlar etkili olacak

Meteoroloji'den alınan bilgilere göre, önümüzdeki üç gün boyunca yurt genelinde aralıklı yağışlar görülecek. Yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinde hava sıcaklıkların 4 ila 8 derece azalması bekleniyor. Bugün Marmara'nın doğusu, Kuzey ve Kıyı Ege, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri, Uşak çevreleri ile Antalya'nın doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İstanbul'da bugün aralıklı sağanak yağış görülebilir. Cuma ve cumartesi ise yağış beklenmiyor.


Yarın  Akdeniz'de rüzgar batı ve güneybatı yönlerinden 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Öğle saatlerinden sonra batı Akdeniz, akşam saatlerinde ise doğu Akdeniz'de rüzgar hızını artıracak. 

Kuvvetli yağış uyarısı

Cuma günü yağışların kuzey ve doğu kesimlerde etkili olması bekleniyor. Özellikle Batı Karadeniz, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri ve Doğu Anadolu'nun doğusu Bitlis çevrelerinde sağanak yağış geçişleri olacak. Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde yağışların kuvvetli yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. Yağış nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (sel, su baskını, heyelan vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
 

5 ile Cumartesi günü için uyarı

Cumartesi günü yağışların doğu kesimlere kaydığı görülüyor. İç güney ve batı kesimlerde az bulutlu ve açık bir hava hakim. Sinop, Samsun, Artvin, kıyı bandı ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda Siirt çevrelerinde sağanak yağış geçişleri olacak. Cumartesi günü de özellikle Trabzon, Rize, Artvin çevrelerinde yağışlar kuvvetli olacak.

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