Meteoroloji uyardı: Kuvvetli yağış geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun yeni bir yağışlı havanın etkisine gireceğini açıklayarak Marmara ve Batı Karadeniz Bölgelerinde kuvvetli ve yer yer şiddetli yağışların beklendiğini duyurdu.

Meteoroloji tarafından yapılan açıklamada, son meteorolojik değerlendirmelere göre, yurdun batı kesimlerinin pazartesi gününden itibaren yağışlı havanın etkisi altına gireceği belirtilerek hava sıcaklığının yarın batı kesimlerden başlayarak iç ve batı kesimlerde 4-8 derece olmak üzere ülke genelinde azalacağının tahmin edildiği kaydedildi. Yağışlı havanın hafta ortasından sonra kuzey ve doğu kesimlerde araklıklarla etkisini sürdüreceğinin bildirildiği açıklamada, yağışlı havanın hafta sonunda yurdu terk edeceğinin tahmin edildiği belirtildi. Açıklamada ayrıca, yağışların özellikle Marmara ve Batı Karadeniz'de fırtına ile birlikte kuvvetli ve yer yer şiddetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, dolu, fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarı yapıldı.



Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; pazartesi, salı ve çarşamba günleri yurt genelinde tahmin edilen Hava Durumu, şöyle:



"Yarın; Marmara, Kuzey ve İç Ege, Göller Yöresi ile Eskişehir, Rize, Artvin, Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır ve Doğu Akdeniz'in Toroslar Mevkiinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışların; Marmara bölge genelinde kuvvetli (20-50 kg/m2), Çanakkale, Kırklareli, Tekirdağ, Edirne ile zamanla İstanbul'un batı kesimlerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kg/m2) olması bekleniyor,

Salı günü; Marmara, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz, Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Sivas ve Kayseri çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışların; Edirne, Kırklareli, Rize, Düzce, Zonguldak, Bartın ile İstanbul, Sakarya ve Kocaeli'nin kuzey kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Marmara ve Kuzey Ege'de Kuzey yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına şeklinde esmesi bekleniyor,

Çarşamba günü; Marmara'nın doğusu, Karadeniz, İç Anadolu, Orta ve Doğu Akdeniz ile Antalya, Malatya, Erzincan ve Ardahan çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışların; Batı Karadeniz kıyıları ile Giresun, Trabzon ve Rize çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor"