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Meteoroloji uyardı: Kar geliyor

Salı gününden itibaren tüm yurdun soğuk hava etkisine gireceği açıklandı

11 Aralık 2016 20:09

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, salı gününden itibaren havaların soğuyacağını ve bir çok bölgede kar yağışı görüleceğini açıkladı.

Yapılan açıklamada soğuk havanın yönünü batıya çevireceği ve salı gününden itibaren kar geliceği açıklandı. Ayrıca hafta ortasından itibaren soğuk havaların tüm yurdu etkisi altına alacağı ve Kuzey ve Doğu kesimlerde ise kar yağışı ve tipinin devam edeceği duyuruldu.

İstanbul için 5 günlük hava durumu tahmini şöyle:
 

İstanbul 11 Aralık 2016 Pazar günü güneşli, sıcaklık 13 derece, İstanbul 12 Aralık 2016 Pazartesi günü yağmurlu, sıcaklık 13 derece, İstanbul 13 Aralık 2016 Salı günü kuvvetli sağanak yağışlı, sıcaklık 8 derece, İstanbul 14 Aralık 2016 Çarşamba günü güneşli, sıcaklık 6 derece, İstanbul 15 Aralık 2016 Perşembe günü çok bulutlu, sıcaklık 8 derece.

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