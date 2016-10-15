Meteoroloji uyardı; kar geliyor





Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, bölge genelinde havanın parçalı yer yer çok bulutlu, Erzurum'un kuzey kesimleri, Ardahan, Kars ve Ağrı'nın doğusu aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.



Yağışların yağmur ve sağanak yağmurlu, yükseklerde karla karışık yağmur ve kar yağışlı olması öngörülüyor.



Sıcaklığın düne göre 2 ila 4 derece düşeceği bölgede, rüzgarın değişik yönlerden hafif, zaman zaman kuzeybatıdan orta kuvvette eseceği belirtiliyor.



Gece en düşük hava sıcaklığı Kars'ta sıfırın altında 1, Erzurum'da 2, Ardahan'da 3, Tunceli ve Erzincan'da 8, Ağrı'da 9, Iğdır'da 13 derece ölçüldü.



Günün en yüksek sıcaklığının Ardahan'da 12, Erzurum ve Kars'ta 13, Erzincan'da 18, Iğdır'da 22, Ağrı'da 23, Tunceli'de 27 derece olacağı kaydediliyor.