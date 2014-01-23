Meteoroloji uyardı, kar geliyor

Cumartesi gece yarısından itibaren Marmara ve Ege bölgelerinde yağış bekleniyor. Yağmur şeklindeki yağışların pazar gününden itibaren Trakya'dan başlayarak kara dönüşeceği, kar yağışının pazartesi günü İstanbul'a ulaşması tahmin ediliyor



İstanbul'da pazartesi günü hava sıcaklığı 4 dereceye kadar düşecek. Marmara, Ege ve Batı Karadeniz bölgesinin tamamı dün gece yağış aldı. Son 24 saatte İstanbul'da 11.4, Bursa'da 25.4, İzmir'de 13.4 kilogram yağış ölçüldü.



Ancak asıl yağış beklentisi haftasonu için var. Meteoroloji istasyonlarından derlenen tahminlere göre, Cumartesi gece yarısından itibaren Marmara ve Ege bölgelerinde yağmur var. Cumartesi günkü yağışların Aydın, İzmir, günün ilerleyen saatlerinde de Çanakkale ve çevresinde diğer bölgelere göre daha etkili olması bekleniyor. Uzun süredir gözlenen güney yönlü rüzgarlar Pazar günü yön değiştirecek, kuzeyden esecek ve giderek sertleşecek.

Pazar günü kar geliyor

Yağmur şeklindeki yağışların pazar gününden itibaren Trakya'dan başlayarak kara dönüşeceği öngörülüyor. Uzun süreli olan, bu nedenle de isabetli gerçekleşme ihtimali daha düşük olan tahminlere göre kar yağışı Pazartesi günü İstanbul'a ulaşacak. Ülkenin Avrupa kıtasında kalan bölümünün tamamındaki yağış, kar şeklinde gerçekleşecek.



Meteorolojik ölçüm istasyonlarından alınan bilgilere göre son 24 saatte Ege ve Marmara bölgesindeki merkezler ve bu merkezlerde metrekareye düşen yağış miktarları şöyle;



İstanbul (florya) 11.4 kg

Muğla (Köyceğiz) 26.8 kg

Bursa (Uludağ) 25.4 kg

Kocaeli (Gölcük) 16.8 kg

Yalova (Çınarcık) 13.8 kg

İzmir (A.M.havalimanı) 13.4 kg

Balıkesir (Erdek) 12.4 kg

Çanakkale (merkez) 10.8 kg