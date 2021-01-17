Meteoroloji uyardı: İstanbul'da kar yağışı devam edecek

İstanbul'da dün yağan kar sonrası Meteoroloji'den uyarı geldi. Gece saatlerinde Marmara Bölgesi’nde etkisini arttıran yağışlar İstanbul, Balıkesir, Bursa, Yalova gibi birçok ilde yer yer yoğun olacak şekilde devam edecek. Öte yandan gelen hava durumu raporuna göre yoğun kar yağışının Pazartesi günü de süreceği tahmin ediliyor.

Sıcaklıkların düşüşe geçmesiyle beraber özellikle İstanbul ve çevresinde başlayan yoğun kar yağışı gece saatlerinde etkili olarak devam ederken Meteoroloji'den gelen hava durumu tahminlerine göre; bugün ve yarın (18 Ocak Pazartesi) etkisini sürdüreceği bildirildi. Yer yer kuvvetini arttıracak olan yağışlarla beraber sıcaklıkların özellikle Kuzey, iç ve batı kesimlerde azalmaya devam edeceği bildirildi.

Yağışlar devam edecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu dışında ülkemiz genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Güney Ege kıyıları, Akdeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yağmur ve sağanak, Doğu Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Gümüşhane, Tokat, Sivas, Kütahya, Çankırı, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi, Çanakkale'nin iç kesimleri, Kahramanmaraş'ın yüksekleri ve Toroslar mevkii ile Ankara ve Eskişehir'in kuzey kesimlerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar, Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu'nun batısı, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Batman, Siirt, Mardin ve Antalya'nın doğusunda kuvvetli yağmur ve sağanak şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Pazar) sabah saatlerinde kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.