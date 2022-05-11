Meteoroloji uyardı: Hava sıcaklıkları artacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan tahminlere göre hava sıcaklıkları artışa geçecek. Anadolu'da kendini gösterecek yağışların cuma gününe kadar etkisini yitirmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumuna dair tahminlerini yayınladı. Yayınlanan tahminlere göre bugün Anadolu’da yer yer sağanak yağış bekleniyor. Yağışların cumaya kadar günden güne etkisini yitireceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında ise hissedilir bir yükseliş yaşanacak, cuma günü yurt genelinde yaz sıcaklıkları hissedilecek.

Bazı bölgelerde yağış bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu (Elazığ hariç) ile Adıyaman’ın batısının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Afyon, Uşak, Denizli, Isparta, Burdur, Kütahya’nın güneyi ile İzmir, Manisa ve Aydın illerinin doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.