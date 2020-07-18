Meteoroloji uyardı: Hava durumu hızla değişiyor, Türkiye'yi kavurucu sıcaklar bekliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Akdeniz ve Ege bölgeleri için hava durumu hızla değişiyor. Akdeniz üzerinden gelecek olan sıcak hava dalgası özellikle güney kıyılarımızı etkileyecek. Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Doğu Akdeniz'de Hatay kıyıları, Osmaniye ve Toroslar mevkiinde ise sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Birkaç gündür mevsim normallerinde seyreden hava sıcaklıkları yarından itibaren hızla artışa geçecek, güney ve iç bölgelerde çok yüksek sıcaklıklar görülecek Ankara hafta sonu 38 dereceyi görecek.

Akdeniz üzerinden gelerek yurdu etkisi altına alacak olan sıcak hava dalgası en büyük etkisini Ankara ve çevresinde gösterecek. Ankara’da yarından itibaren yükselişe geçecek sıcaklıklar pazartesi 39 dereceye kadar ulaşacak. İstanbul’da ise sıcak hava dalgasının etkisi çok görülmeyecek, hava 29 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgâr, genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile zamanla güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.