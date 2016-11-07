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Yaşam

Meteoroloji uyardı; fırtına geliyor!

"Perşembe günü akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi tahmin edilmektedir"

07 Kasım 2016 17:26

Meteoroloji'den yapılan açıklamada, Marmara'da 'fırtınamsı rüzgar' şeklinde esmekte olan rüzgarın, yarın öğle saatlerinden itibaren kuvvetini artırarak yer yer 9 (90 km/sa) kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde esmesinin beklendiği belirtildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden apılan açıklama şöyle:

"Batı Karadeniz'in batısı ve Marmara'da fırtınamsı rüzgar şeklinde esmekte olan rüzgarın Salı günü (08.11.2016) öğle saatlerinden sonra kuvvetini artırarak güney ve güneybatı yönlerden (Lodos) 6 ila 8 (50-75 km/sa) kuvvetinde fırtına, Marmara'da yer yer 9 (90 km/sa) kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde esmesi beklenmektedir.

Kuzey Ege'de Salı günü (08.11.2016) ilk saatlerden itibaren rüzgarın kuvvetini artırarak, güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden 6 ila 8 (50-75 km/sa) kuvvetinde fırtına, yer yer 9 (90 km/sa) kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi beklenmektedir. Güney Ege'de Çarşamba günü (08.11.2016) ilk saatlerden itibaren rüzgarın kuvvetini artırarak, güney ve güneydoğu yönlerden 6 ila 8 (50-75 km/sa) kuvvetinde fırtına kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi beklenmektedir. Batı Karadeniz, Marmara ve Ege denizindeki fırtınanın, Perşembe günü (10.11.2016) akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi tahmin edilmektedir."

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