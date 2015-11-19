Meteoroloji uyardı; fırtına geliyor

Meteoroloji'den yapılan açıklamada, "Cuma günü akşam saatlerinden sonra Marmara'nın batısından başlayarak etkisini arttıracak olan rüzgarın; Cumartesi ve Pazar günleri Karadeniz, Ege ve İç Anadolu'da güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat), Marmara ve Kuzey Ege'de fırtına (70-90 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Kuvvetli lodosla birlikte başta soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler ve ulaşım sorunları olmak üzere meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi İzmir ve çevresi için fırtına uyarısında bulundu.

Yapılan son değerlendirmelere göre; 20 Kasım Cuma günü akşam saatlerinde güney ve batı yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) esecek rüzgârın, gece etkisini arttırarak, bölgenin kuzeyinde ve kıyılarda fırtına (60-75 km/saat) şeklinde esmesi ve haftasonu etkisini sürdürmesi bekleniyor. Kuvvetli rüzgâr ve lodos fırtınası sebebiyle meydana gelebilecek soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler ve ulaşımda yaşanacak aksamalara karşı dikkatli olunması istendi.