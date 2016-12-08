Meteoroloji uyardı; Ankara ve İstanbul'a kar ne zaman geliyor?

Türkiye önümüzdeki hafta yeni bir soğuk hava ve kar yağışı dalgasının etkisi altına giriyor. İstanbul, Ankara ve daha pek çok ilde salı ve çarşamba günü kar yağışı bekleniyor.

Meteoroloji'nin uzun vadeli tahminlerine göre perşembe (8 Aralık) azalacak hava sıcaklığı cuma gününden itibaren yükseliyor. Sıcaklıklar salı gününden itibaren ise düşmeye başlanıyor. 13 Aralık Salı günü yurdun büyük bölümünde kar yağışı bekleniyor. Aynı gün İstanbul’da da karla karışık yağmur olasılığı yüksek.

14 Aralık çarşamba günü İstanbul’da daha fazla kar yağışı bekleniyor. Aynı gün yurdun yine büyük bölümünde kar yağışı, buzlanma ve don uyarısı var.