Meteoroloji uyardı: 2 gün sürecek fırtına geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, denizlerde fırtına beklendiğini duyurarak Batı Karadeniz, Marmara ve Kuzey Ege için fırtına uyarısında bulundu.

Meteoroloji'den yapılan açıklamada, fırtınanın salı günü akşam saatlerinde etkisini kaybetmesinin tahmin edildiği belirtilerek şöyle dendi:

"Batı Karadeniz'de pazar günü akşam saatlerinden sonra rüzgarın kuvvetini artırarak kuzeydoğu yönünden 7 ila 9 (75-90 km/sa) kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde esmesi beklenmektedir. Batı Karadeniz'deki kuvvetli fırtınanın, salı günü akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi tahmin edilmektedir. Marmara ve Kuzey Ege'de pazartesi günü ilk saatlerden itibaren rüzgarın kuvvetini artırarak kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 (50-75 km/sa) kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi beklenmektedir. Fırtınanın; salı günü akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi tahmin edilmektedir."