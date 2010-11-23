Meteoroloji sel ve soba zehirlenmesine karşı uyarı

T24 - Türkiye bugün öğle saatlerinden itibaren Orta Akdeniz üzerinden gelen yağışlı havanın etkisine girdi. Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre, Kıyı Ege’de başlayacak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, zamanla Marmara, Ege ve Batı Akdeniz bölgelerinde görüleceği bekleniyor. Sel, taşkıni su baskını, baca gazı zehirlenmesine karşı meteorolojiden uyarı geldi.



Sağanak yağışların; Edirne, Çanakkale, İzmir, Aydın ve Muğla çevrelerinde kuvvetli olacağı, Lodosun Marmara ve Ege bölgelerinde saatte 50 – 80 km. hızla kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.



Yağışlı havanın yarın; Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ile Batı ve Orta Karadeniz bölgelerinde etkisini sürdüreceği, Lodosun Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu ile Batı Karadeniz bölgelerinde saatte 30 – 50 km. hızla kuvvetli olarak eseceği bekleniyor.



Perşembe günü doğu ve güneydoğu Anadolu bölgeleri dışında tüm yurtta devam edecek sağanak yağışların İzmir, Aydın, Muğla, Antalya, Alanya, Bilecik, Yalova, Bolu, Düzce ve Karabük çevrelerinde kuvvetli olması tahmin ediliyor.



Halen yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı, bugün kuzey, iç ve batı bölgelerde 3 ila 5 derece daha artacak, Çarşamba günü Batı kesimlerde 2 ila 4 derece azalacak.



Meteorolojiden alınan bilgilere göre "Bugün Edirne, Çanakkale, İzmir, Aydın ve Muğla çevrelerinde, yarın günü; İzmir, Aydın, Muğla, Antalya, Alanya, Bilecik, Yalova, Bolu, Düzce ve Karabük çevrelerinde beklenen kuvvetli yağışlar ile Lodos fırtınasının oluşturacağı sel, taşkın, su baskını, çatı uçması, baca gazı zehirlenmesi, ulaşımda aksamalar gibi olumsuz şartlara karşı vatandaşların ve ilgililerin tedbirli olmaları gerekmektedir" denildi.



