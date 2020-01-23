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Yaşam

Meteoroloji: Marmara ve Batı Karadeniz Bölgesi'nde sıcaklıklar 5 dereceye kadar düşecek

İstanbul'da bugün yer yer kar yağışı ve rüzgar bekleniyor

23 Ocak 2020 10:07

Hava durumu için Meteoroloji'den aktarılan son dakika haberine göre Marmara ve Batı Karadeniz Bölgesi'nde sıcaklıkların rüzgar ile birlikte beş dereceye kadar düşmesi bekleniyor. Özellikle Batı Karadeniz Bölgesi, Karabük, Zonguldak dolaylarında kuvvetli yağış bekleniyor. Dün depremin etkisi ile geceyi dışarıda geçiren Manisalılar açık ve soğuk bir hava yaşadı. İstanbul'da ise bugün yer yer kar yağışı ve rüzgar bekleniyor.

Marmara'nın doğusu, İç Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Kütahya, Hatay ve Elazığ çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Batı Karadeniz’de yer yer kuvvetli olması beklenen yağışların İstanbul'un Boğaz çevresi ve Anadolu Yakası ile Hatay'da yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor

Ege Bölgesi'nde hafta sonu ise beklenen lodos ile bölgede sıcaklıklar artacak. 

Rüzgar, genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

Bugün Bodrum'da ise şiddetli rüzgar beklenirken yarın Akdeniz Bölgesi'nin iç kesimlerinde şiddetli rüzgar bekleniyor.

İstanbul için hava durumu

İstanbul'da öğle saatlerinden itibaren etkili olması beklenen karayelin İstanbul'da hava sıcaklığını düşürmesi ve beraberinde İstanbul'un boğaz kesimleri ve Anadolu Yakası'nda yağışın etkili olması bekleniyor.  

Beklenen yağışların özellikle Anadolu Yakası'nda karla karışık yağmur ve yüksek kesimlerde de kar yağışı şeklinde bekleniyor.

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