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Yaşam

Meteoroloji İstanbul için saat verdi

İstanbul Boğazı'nda kısıtlı görüş nedeniyle gemi geçişleri geçici olarak durduruldu

08 Haziran 2017 18:44

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son tahminlere göre, bugün akşam saatlerinde İstanbul'da gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışın saat 18.00'den itibaren etkili olacağı ifade ediliyor.

Hürriyet'te yer alan habere göre; İstanbul Boğazı'nda kısıtlı görüş nedeniyle gemi geçişleri geçici olarak durduruldu. İstanbul Liman Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, boğazda saat 07.00'den itibaren gemi geçişleri çift yönlü olarak askıya alındı.

Boğazda, Yerel Deniz Trafik Rehberi'nin 21. maddesinde belirtilen fiziki imkanlara sahip olunamadığı için sadece genel anonslar yapılabiliyor.

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