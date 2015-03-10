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Meteoroloji: Hava sıcaklıkları düşecek, yağışlı hava geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, çarşamba gününden itibaren Türkiye'nin büyük bölümünde hava sıcaklıklarının düşeceğini açıkladı

10 Mart 2015 19:09

Meteoroloji, 11 Mart tarihinden itibaren Türkiye'nin büyük bölümünün yağışlı havanın etkisinde olacağını bildirdi.

DHA'nın haberine göre, Çarşamba günü Marmara’nın doğusu, Batı ve Orta Karadeniz, İç Ege, İç Anadolu, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yağış bekleniyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Akdeniz’de gök gürültülü sağanak şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verdiği bilgiye göre Balkanlar üzerinden de soğuk hava dalgası bekleniyor. Hava sıcaklığının hissedilir derecede azalacağı tahmin ediliyor.

Perşembe günü bütün bölgelerin çok bulutlu; Karadeniz, İç Anadolu, İç Ege, Akdeniz bölgesi ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin kuvvetli yağışla geçeceği bildiriliyor. 
13 Mart 2015 Cuma günü mevcut sisteme ilave olarak yurdun güneybatı kesimlerinden itibaren yeni bir yağışlı havanın etkisine girmesi ve hafta sonu ülkenin büyük bölümünün yağışlı geçmesi bekleniyor.

 

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