Meteoroloji, hafta sonu için İstanbulluları uyardı: Hava sıcaklığı düşecek, yağış gelecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hafta sonu için İstanbul'da yaşayanları uyardı. Cumartesi ve pazar günü kuvvetli yağışların olacağı tahmin edildiği ve hava sıcaklığının 12 dereceye kadar düşeceği belirtildi.

Meteroloji'nin verilerine göre bugün sabah saatlerinde ‘sis’ etkisini gösterirken, öğle saatlerinde gökyüzü açılıyor. Sabah saatlerinde 13-17, öğle saatlerinde 17-22, akşam gece saatlerinde 13-15 derece sıcaklık gözlemlendi. Nem oranı yüzde 61-89 arasında. Rüzgar, Perşembe günü saatte 7 km hızında esmesi tahmin ediliyor.

Cuma günü de yağmur beklenmiyor. Gündüz sıcaklık 18, gece sıcaklık 10 derece. Nem oranı yüzde 74-94 arasında olacak.

Cumartesi günü gökgürültülü sağanak yağmur bekleniliyor. Sıcaklık gündüz 14, gece 8 derece. Nem oranı yüzde 76-92 arasında. Rüzgar 5 günlük veride en yüksek hızına çıkıyor: Saatte 26 km hızda esmesi tahmin ediliyor.

Hafta sonu sağanak yağmur etkisini göstermeye devam edecek: Gündüz sıcaklık 12, gece sıcaklık 7 derece. Nem oranı yüzde 83-93 arasında olurken, rüzgar saatte 17 km hızda esmesi bekleniyor.