Meteoroloji Genel Müdürlüğü: 2021 Temmuz'u, son 50 yılın en sıcak ikinci temmuzu olarak kayıtlara geçti

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün raporlarına göre, orman yangınlarının gerçekleştiği Temmuz ayı, son 50 yılın en sıcak ikinci temmuzu olarak kayıtlara geçti.

1971-2010 döneminde temmuz ayı ortalama sıcaklığı 24.5 derece iken, 2021 Temmuz ayı 26.3 derece olarak gerçekleşti.

Son 50 yılın en yüksek sıcaklık ortalamasının gerçekleştiği temmuz ayı ise 2000 yılında yaşanmıştı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 2021 yılı Temmuz ayı ortalama sıcaklıklarına ilişkin hazırlanan raporundaki genel değerlendirmeye göre, bu yıl Temmuz ayında ortalama sıcaklıklar yurdun büyük bir kesiminde mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşti.

Marmara Bölgesi’nde Lüleburgaz, Ege Bölgesi’nde Afyonkarahisar ve Tavşanlı, Akdeniz Bölgesi’nde Beyşehir, Tefenni, Korkuteli, Elmalı, Erdemli, İç Anadolu Bölgesi’nde Yozgat, Gemerek, Konya, Zara, Kaman, Ulukışla, Sivrihisar, Karadeniz Bölgesi’nde Bolu, Karabük, Nallıhan, Doğu Anadolu Bölgesinde Tunceli, Bitlis, Doğubeyazıt, Özalp, Baskil, Ergani, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde Batman, Kahta, Viranşehir, Birecik çevrelerinde ise mevsim normalleri civarında gerçekleşti.

Temmuz ayında en düşük sıcaklık 6.5 ºC ile Ardahan ve Sarız’da, en yüksek sıcaklık ise 49.1ºC ile Cizre’de tespit edildi.