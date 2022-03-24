Meteoroloji duyurdu: Sıcaklıklar 20 dereceye kadar yükselecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre, yurdun iç kesimlerinde ve yüksek kesimlerinde 3 gün daha sürecek yağışların ardından sıcaklıklar 20 dereceye yükselecek.

Mart ayının son haftasına girerken Türkiye bahar günlerini yeni yeni hissetmeye başlayacak. Soğuk geçen mart ayının ardından hafta sonundan itibaren hava sıcaklıkları yükselişe geçecek. Kıyı şehirlerimizde sıcaklık değerleri 20 derecelere yaklaşırken, yağışlar etkisini kaybedecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusu, Güneydoğu Anadolu ile Sakarya, Bursa, Bilecik, Kütahya, Afyonkarahisar, Mersin'in iç kesimleri, Kahramanmaraş, Osmaniye ve Hatay çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; kıyı kesimler, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Güneydoğu Anadolu ile Kahramanmaraş, Osmaniye ve Hatay çevrelerinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Karadeniz’in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu’da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.