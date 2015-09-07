Meteoroloji: Dün İstanbul'da son 80 yılın en yüksek sıcaklığı yaşandı

İstanbul'da termometrelerin 39 dereceyi gösterdiği dün (6 Eylül), Eylül ayında gerçekleşen en yüksek sıcaklık yaşandı. Meteoroloji tarafından yapılan açıklamada son 80 yılın en yüksek sıcaklığının yaşandığı belirtildi. Meteoroloji verilerine göre bugünden itibaren İstanbul dahil çok sayıda ilde yağış var.

DHA ve İHA’nın haberine göre; İstanbul’da termometreler dün 39 dereceyi gösterince vatandaşlar sahillere akın etti. Hafta sonu yaşanan rekor sıcaklar ile ilgili Meteoroloji'den açıklama yapıldı. Açıklamada son 80 yılın en yüksek sıcaklarının yaşandığı belirtildi. Meteoroloji’nin açıklaması şöyle:

"Hafta sonunda en yüksek hava sıcaklıkları yurt genelinde mevsim normallerinin yaklaşık 4 ila 10 derece üzerinde kaydedilmiştir. Pazar günü, Marmara bölgesindeki illerimizden Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli, Sakarya, Balıkesir ve Bursa’da 38 ila 40 derece arasındaki sıcaklık değerleri ile son 80 yılın Eylül ayı sıcaklık rekorları kırılmıştır. İstanbul’un ilçelerinde de en yüksek sıcaklık 31 ila 38 derece arasında farklılık göstermiş olup, Kartal, Maltepe, Kadıköy gibi bazı ilçelerde Eylül ayı için en yüksek sıcaklık değerleri ölçülmüştür.

Yağış geliyor

Sıcak havanın ardından yurdumuzun kuzeybatı kesimlerinin bu akşamdan itibaren serin ve yağışlı havanın etkisine gireceği tahmin ediliyor. Yarın (08.09.2015 Salı günü) Marmara, Kuzey Ege, Batı ve Orta Karadeniz ile İç Anadolu’nun kuzeybatısının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği, diğer bölgelerimizin parçalı ve az bulutlu olacağı tahmin ediliyor. Yağışların Sinop ile Kastamonu çevrelerinde kuvvetli olacağı bekleniyor.

Yağışlı sistemin 09.09.2015 Çarşamba günü de Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz kıyıları, Kastamonu, Sinop ve Çankırı çevreleri ile Ankara’nın kuzeyinde etkili olduktan sonra, Perşembe günü yurdumuzu terk edeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının bugün Marmara’da, yarın kuzeybatı kesimlerde, Çarşamba günü ise iç bölgelerde azalacağı ancak Perşembe günü batı bölgelerden başlayarak tekrar artacağı tahmin ediliyor. "

Hava durumu nasıl olacak?

Yapılan son değerlendirmelere göre, öğleden sonra Gümüşhane, Artvin, Elazığ, Bitlis, Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin ve Batman çevreleri ile Sivas, Malatya ve Adıyaman'ın doğu, Bingöl ve Muş'un güney, Van'ın kuzey ilçelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının ülke genelinde mevsim normallerinin 4 ila 7 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile yurdun güneydoğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık 33

İstanbul: Az bulutlu ve açık 32

İzmir: Az bulutlu ve açık 36

Adana: Az bulutlu, , öğleden sonra iç kesimleri parçalı bulutlu 35

Antalya: Az bulutlu ve açık 32

Samsun: Parçalı bulutlu 28

Trabzon: Parçalı bulutlu, öğleden sonra iç kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 29

Diyarbakır: Parçalı bulutlu, öğleden sonra çok bulutlu ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 35