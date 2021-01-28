Meteoroloji'den yoğun kar yağışı uyarısı; buzlanma ve don yaşanabilir

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, doğuda kar yağışlarının yarın sabah saatlerinden Erzincan, Tunceli, Elazığ, Erzurum, Bingöl, Muş ve Bitlis çevreleri ile Doğu Karadeniz bölgesinin 500 metre üzeri rakamlı yerlerinde kuvvetli yer yer yoğun kar yağışı beklendiğini bildirerek, yurttaşları buzlanma, don, ulaşımda yaşanabilecek aksamalar ve çığ riskine karşı uyardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), doğuda kar yağışlarının yarın sabah saatlerinden Erzincan, Tunceli, Elazığ, Erzurum, Bingöl, Muş ve Bitlis çevreleri ile Doğu Karadeniz bölgesinin 500 metre üzeri rakamlı yerlerinde kuvvetli yer yer yoğun kar yağışı beklendiğini bildirerek, yurttaşları buzlanma, don, ulaşımda yaşanabilecek aksamalar ve çığ riskine karşı uyardı.

MGM’nin açıklamasında kar kalınlığının 15 ile 45 santimetre arasında olması beklendiği bilgisine yer verildi.