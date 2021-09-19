Meteoroloji'den yağmur uyarısı

Meteoroloji'nin son değerlendirmelerine göre, Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz, Eskişehir, Ankara, Çankırı, Sivas, Samsun, Amasya ve Tokat çevreleri ile Ordu ve Giresun'da sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey ve iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz, Eskişehir, Ankara, Çankırı, Sivas, Samsun, Amasya ve Tokat çevreleri ile Ordu ve Giresun'un iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.



Yağışların Bolu çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.



Kuzeybatı kesimlerde 2 ila 4 derece azalması beklenen hava sıcaklığının, iç kesimlerde 1 ila 3 derece artması bekleniyor.



Rüzgarın ise, genellikle batı ve güneybatı, Güneydoğu Anadolu'da kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.