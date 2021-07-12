Meteoroloji'den uyarı: Sıcaklıklar artıyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun batı ve güney kesimlerinde sıcaklıkların 4 ila 6 derece artacağını bildirerek, vatandaşları uyardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan uyarıya göre; sıcaklıklar mevsim normallerinin oldukça üzerine çıkacak. Meteroloji, artması beklenen sıcaklara karşı uyarı da bulundu. Yapılan değerlendirme, önümüzdeki bir haftalık süreçte ülke genelinde sıcaklıkların artmaya devam edeceği belirtildi.

Sıcaklıkların, hafta sonuna kadar batı ve güney kesimlerde mevsim normallerinin 4 ile 6 derece üzerinde, hafta sonu ise tüm yurtta 6 ile 10 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Kuvvetli yağış uyarısı

Bununla birlikte; önümüzdeki beş gün Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda aralıklarla gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışların Doğu Karadeniz’de hafta sonuna kadar kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji tarafından yüksek sıcaklıklar ve kuvvetli yağışlara karşı dikkatli olunması da istendi.