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Yaşam

Meteoroloji'den Türkiye geneli için yağış uyarısı

06 Mart 2021 20:14

Batı Karadeniz kıyıları ve Doğu Marmara'da yağmur ve sağanak; Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun yüksekleri ve Doğu Anadolu'da karla karışık yağmur; Bitlis çevrelerinde de yoğun olmak üzere kar bekleniyor.

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