Meteoroloji'den Trakya için ‘kuvvetli yağış’ uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bu akşamdan itibaren Trakya için kuvvetli ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiği uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 1'inci Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, sağanak yağışın Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde kuvvetli ve yer yer gök gürültülü olacağının tahmin edildiğini bildirdi. Metrekareye 21 ile 50 kilogram arası yağış düşmesinin beklendiği açıklandı.

Vatandaşların ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi, ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.