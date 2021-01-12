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Yaşam

Meteoroloji’den toz fırtınası uyarısı

12 Ocak 2021 15:25

Meteoroloji, gece saatlerinden itibaren İç Anadolu'nun güneyinde toz fırtınası beklendiği konusunda uyardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesinden yapılan duyuruya göre, gece saatlerinden itibaren İç Anadolu’nun güney ve doğusu ile Akdeniz’in iç ve yüksek kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli rüzgâr ve fırtına (50-80 km/sa, yüksek kesimlerde kısa süreli 90-100 km/sa) bekleniyor.

Ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve baca gazı zehirlenmeleri, İç Anadolu’nun güneyinde toz fırtınası gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

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