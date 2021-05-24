Meteoroloji'den 'sıcaklık' uyarısı: 40 dereceleri göreceğiz

Yurt genelinde sıcaklıklar mevsim değerlerinin 4 ila 7 derece seyrediyor. Meteoroloji tarafından hazırlanan sıcaklık tahmini haritasında özellikle Ege Bölgesi mor rengiyle dikkat çekti. Bugün İzmir 34, Manisa 35, Aydın ise 40 derecelere kadar çıktı. Yarın İzmir'de beklenen sıcaklık değeri 36.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Bingöl, Muş, Bitlis ve Van çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yarın beş büyük kentte, poyrazın sert eseceği İstanbul'da sıcaklığın 27, Ankara 29, Bursa 29, İzmir 35 ve Antalya'daysa 34 derece olması bekleniyor.

Marmara Bölgesi'nde sıcak 31 derecelere kadar çıkıyor. Bölgede sert esen poyraz serinlik veriyor. Bölgede perşembe ve cuma günü yine kısım kısım yağış var.

Rüzgarların orta kuvvette estiği Ege Bölgesi'nde sıcaklık 40 derecelere ulaştı.

Bugün bölgede, Bodrum ve Denizli 36, Aydın 40 derece. Öte yandan Afyon ve Denizli tarafında çarşamba ve perşembe yağış geçişi bekleniyor.

İç Anadolu'da da hava güneşli seyrediyor. Konya 28; Sivas, Kayseri tarafında rüzgar kuvvetli sıcaklık 25-26 derece. Perşembe ve cuma yine yerel yağışlar var.