Meteoroloji'den sıcak hava uyarısı

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye genelinde yüksek sıcaklıklar etkili olmaya devam ederken, yağış beklenmiyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülke genelinde yağış beklenmiyor. Doğu Karadeniz kıyılarının parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Rüzgârın genellikle kuzey yönlerden, Akdeniz kıyılarında güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

İllere göre tahminler

İstanbul 23°C, 31°CAz bulutlu ve açık

Ankara 20°C, 36°CAz bulutlu ve açık

İzmir 23°C, 36°CAz bulutlu ve açık

Antalya 26°C, 33°CAz bulutlu ve açık

Zonguldak 21°C, 26°CAz bulutlu ve açık

Trabzon 22°C, 27°CParçalı ve az bulutlu

Erzurum 12°C, 31°CAz bulutlu ve açık

Diyarbakır 21°C, 41°CAz bulutlu ve açık.