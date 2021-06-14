Meteoroloji'den 'sarı ve turuncu' uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, sabah saatlerinde Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri için yaptığı gök gürültülü sağanak yağış uyarısını güncelleyerek İstanbul’un da aralarında bulunduğu 22 şehir için sarı uyarı, Düzce, Bolu, Zonguldak, Bartın, Karabük, Kastamonu için ise turuncu uyarıda bulundu.

Uyarısını güncelleyen Meteoroloji, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Yalova, Bilecik, İzmir, Manisa, Kütahya, Eskişehir, Ankara, Çankırı, Kırıkkale, Çorum, Sinop, Uşak, Afyonkarahisar, Isparta, Denizli, Burdur için sarı uyarı, Düzce, Bolu, Zonguldak, Bartın, Karabük, Kastamonu için ise turuncu uyarıda bulundu.

Sel ve su baskınına dikkat!

Yağışların; Marmara'nın güney ve doğusu (İstanbul Anadolu Yakası, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Balıkesir, Bilecik, Çanakkale'nin doğusu), İç Ege (Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak, Denizli, Manisa'nın doğusu), Göller Yöresi (Isparta, Burdur), İç Anadolu'nun kuzeybatısı (Ankara, Eskişehir, Çankırı), Batı Karadeniz (Bolu, Düzce, Zonguldak, Bartın, Kastamonu) ile Çorum çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2), Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yerel olarak çok kuvvetli (51-75 kg/m2) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ulaşımda aksamalar ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Sarı uyarı nedir?

Hava durumu potansiyel tehlikelidir. Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.

Turuncu uyarı nedir?

Hava durumu tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise sıklıkla görülmemektedir. Hasar ve kayıpların oluşması muhtemeldir. Çok tedbirli olmalı, güncel meteorolojik koşullar ve tahminler takip edilmelidir.