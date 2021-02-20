Meteoroloji'den sarı kodlu uyarı: Doğu bölgesinde çığ bekleniyor, buzlanmaya dikkat

Meteoroloji'nin hava durumu raporunda çok sayıda kent için sarı kodlu uyarıda bulundu.

Metorooloji'den yapılan duyuruda, "Doğu kesimleri çok bulutlu, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Kayseri, Rize, Artvin ve Siirt çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte batı bölgelerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda çığ oluşma tehlikesi bulunmaktadır." denildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Yurdumuzun kıyı kesimlerinde hafif, iç kesimlerinde orta, yer yer kuvvetli zirai don hadisesi beklendiğinden başta üreticilerimiz olmak üzere ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

Halen soğuk ve yağışlı havanın etkisi altında olan kuzey, iç ve batı bölgelerdeki hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 4 ila 6 derece altında, doğu bölgelerde ise mevsim normalleri civarında ve yer yer üzerinde seyretmektedir.

Hava sıcaklıklarının; Salı (16.02.2021) günü güney ve iç bölgelerden başlayarak, Çarşamba (17.02.2021) ve Perşembe (18.02.2021) günleri ise doğu bölgelerde 8 ila 15 derece azalması bekleniyor. Söz konusu sıcaklık düşüşünün hafta sonuna kadar etkili olması beklendiğinden, buzlanma ve don hadiselerinin neden olabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."