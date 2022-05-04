Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), aralarında İstanbul'un da olduğu birçok il için sağanak yağış uyarısında bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Yurt genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri’nin yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların bu akşam Ankara, Çankırı, Bolu ve Kırıkkale çevrelerinde, yarın (Çarşamba) İç Anadolu’nun doğusu, Orta Karadeniz ve Giresun ile Adana çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında bu gece saatlerinde yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmezken, rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Valilikten uyarı

Ankara Valiliği’nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, “Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; bugün akşam saatlerine kadar Ankara çevrelerinde yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi.