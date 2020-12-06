Meteoroloji'den sağanak ve kar yağışı uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Kırklareli, Sinop, Kastamonu, İstanbul, Kocaeli, Muğla, Hatay, Orta ve Doğu Karadeniz kıyı kesimleri ile Kars ve Iğdır çevrelerinin sağanak yağışlı geçmesi tahmin ediliyor.

Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Kars çevrelerinde kar, Iğdır çevrelerinde karla karışık yağmur şeklinde olması bekleniyor. İç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Hava sıcaklığı: Batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişikliğin olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgâr: Genellikle güney ve doğu, kuzeybatı kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bölgelerde hava

Marmara

Parçalı yer yer çok bulutlu, Kırklareli'nin kıyı kesimleri ile İstanbul ve Kocaeli'nin kuzey kesimlerinin yer yer hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

Ege

Parçalı ve az bulutlu, Güney Ege kıyılarının yer yer çok bulutlu, yarın (pazartesi) sabah saatlerinde Muğla'nın kıyı kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

Akdeniz

Parçalı yer yer çok bulutlu, Hatay kıyılarının yarın (Pazartesi) sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İç Anadolu

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Doğusunda sabah ve gece saatlerinde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Batı Karadeniz

Parçalı ve çok bulutlu, Sinop çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinin aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

Orta ve Doğu Karadeniz

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Doğu Anadolu

Parçalı çok bulutlu, Kars çevrelerinin aralıklı kar yağışlı, Iğdır çevrelerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte kuzey kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Güneydoğu Anadolu

Parçalı az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.