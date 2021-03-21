Meteoroloji'den sağanak ve kar uyarısı: Ani sel, yıldırım ve kuvvetli rüzgâra karşı tedbirli olunmalı

Türkiye, yeni bir soğuk hava dalgasının etkisi altına giriyor. Sıcaklıklar azalacak, yağışlar artacak. Trakya kesimi ile İstanbul ve Çanakkale çevrelerinde yer yer kuvvetli yağış, Doğu Anadolu'nun doğusunda ise kar görülmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava sıcaklığının iç ve güney kesimlerde 3 ila 5 derece artacağını, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağını açıkladı.

Yağışların Trakya kesimi ile İstanbul ve Çanakkale çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Ani sel, yıldırım, yerel dolu, kıyılarda hortum oluşma riski ve yağış anında kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kuvvetli rüzgâr uyarısı

rüzgârın; Marmara’nın güneybatısında kuzey ve kuzeydoğu, Güney Ege ve Batı Akdeniz kıyılarında güney ve güneydoğu, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

Marmara

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Trakya kesimi ile İstanbul ve Çanakkale çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. rüzgârın; güneybatısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

Ege

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. rüzgârın; Güney Ege kıyılarında güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

Akdeniz

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. rüzgârın, Batı Akdeniz kıyılarında güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

İç Anadolu

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimlerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

Batı Karadeniz

Çok bulutlu, bölge genelinde aralıklı yağmur ve sağanak tahmin ediliyor.

Orta ve Doğu Karadeniz

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. rüzgârın; Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

Doğu Anadolu

Parçalı ve çok bulutlu, Erzurum, Erzincan, Kars, Ardahan ve Ağrı çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. rüzgârın; kuzey ve doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

Güneydoğu Anadolu

Parçalı bulutlu tahmin ediliyor.