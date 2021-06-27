T24 LogoT24 Logo
Gündem

Meteoroloji’den sağanak uyarısı

27 Haziran 2021 08:47

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son değerlendirmeye göre,   bugün ve yarın da sağanak ülkenin kuzey kesimlerinde etkili olacak. Salı gününden itibaren yurdun kuzeydoğu kesimlerine çekilecek sağanak yağış,  etkisini azaltacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkenin  kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Trakya Kesimi, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile İstanbul, Kocaeli, Ankara, Çankırı, Kırıkkale, Bartın ve Sinop çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının ise Trakya ile Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda 2 ila 4 derece azalacağı, iç kesimlerde biraz artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normalleri civarında, Marmara, Kıyı Ege ile doğu kesimlerde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

 

Meteorolojisağanakyağışuyarı
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24