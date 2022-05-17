Meteoroloji'den sağanak uyarısı

Meteoroloji hava durumu raporunu yayımladı. Rapora göre bazı bölgelerde etkili olan sağanak yağış özellikle perşembe ve cuma günü ülke geneline yayılacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu (Eskişehir, Yozgat ve Sivas hariç), Batı Karadeniz’in iç kesimleri ile Iğdır, Muş, Ağrı, Van, Hakkari, Adıyaman, G. Antep ve Kilis çevreleri ile bu akşam saatlerinde Kırklareli, Denizli, Uşak ve Afyonkarahisar çevreleri, Aydın'ın doğu kesimleri ve Kütahya'nın güney kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yer yer toz taşınımı bekleniyor.