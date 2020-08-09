Meteoroloji’den kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Pazar akşamı başlayacak kuvvetli yağış ve rüzgarların Pazartesi günü etkisini sürdüreceğini duyurdu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Türkiye genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara’nın güneydoğusu, Güney Ege, Akdeniz, Manisa, Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar, Trabzon, Rize ve Artvin çevreleri ile İzmir ve Giresun'un iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların Pazartesi öğle saatlerinden sonra Denizli, Uşak ve Burdur çevreleri ile Aydın ve Muğla’nın iç kesimleri, Antalya’nın batısının iç kesimleri (Korkuteli, Elmalı, Döşemealtı) ve Isparta’nın güney ilçelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m²) olması bekleniyor.

Ankara, Konya ve Sivas’ta bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Rüzgarın bu akşam genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ve Güneydoğu Anadolu ile yarın zamanla güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısında yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.